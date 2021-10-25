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Канікули через COVID-19: житомирські школярі відпочиватимуть до 7 листопада

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
25 жовтня, 20:39
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Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ та НС на позачерговому засіданні
У Житомирі школярам продовжили канікули
У Житомирі школярам продовжили канікули / Фото: Колаж: Сьогодні

З огляду на збільшення кількості випадків захворюваності на COVID-19 серед дітей, житомирським школярам продовжили канікули до 7 листопада.

Про це пише прес-служба Житомирської міської ради.

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Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ та НС на позачерговому засіданні.

Також комісія рекомендувала керівникам установ професійно-технічної освіти перейти на дистанційну форму навчання з 27 жовтня.

"Зважаючи на збільшення кількості випадків захворюваності серед дітей на коронавірусну інфекцію – 46 у закладах загальної середньої освіти та 2 у дошкільних закладах, пропонуємо продовжити канікулярний період до 7 листопада", – запропонував директор департаменту освіти Валентин Арендарчук.

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Ситуація з коронавірусом

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадки COVID-19.

Усього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 330 жителів України (усього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).

В Україні оновили карантинні зони

Станом на 25 жовтня в Україні в "червоній зоні" карантину перебувають шість областей. У "жовтій зоні" – чотири регіони.

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"Жовта зона" карантину в Україні

  • Полтавська область
  • Кіровоградська область
  • Закарпатська область
  • Вінницька область

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