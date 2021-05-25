Окріп затік за шиворот. У Кропивницькому немовля потрапило в реанімацію через братика

Поки мати відкривала двері чоловіку, її син перевернув плиту з гарячим чайником – уся вода вилилася на немовля

У Кропивницькому рятують 5-місячну Софію з опіками 25% тіла. Маленький братик дівчинки грався і перевернув плиту з гарячим чайником.

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Подробиці історії з'ясовували новини "Сьогодні".

Зараз малятко перебуває в реанімації на апараті ШВЛ.

Відео: Сьогодні

Мати дівчинки розповіла, що готувала вечерю, а поруч крутився півторарічний Давид. Раптом у двері подзвонив чоловік – повернувся з роботи. Поки мама відкривала двері, син відкрив духовку, виліз на дверцята – і плита перекинулася.

Нею придавило хлопчика, а чайник з гарячою водою впав на маленьку сестричку. Вода затекла їй за комір.

"Викликали відразу "швидку". "Швидка" дуже швидко приїхала. У житті не бачила, щоб так "швидка" приїжджала", – сказала мати дітей.

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Давид відбувся подряпинами. А ось у Софії – сильні опіки чверті поверхні тіла. Для п'ятимісячної дитини – це критично. Медики поки не дають прогнозів.

"Залишається кисневозалежною, годується поки що через зонд. Дитина консультується, і проводиться оперативне втручання опіковими хірургами. На даний час стан дитини стабільний, але тяжкий", – сказав завреанімації Андрій Гутарєв.

Поліція з'ясовує, чи є в цьому вина батьків. Газовики кажуть – цей тип плит не кріпиться, тому порушень немає.

Тепер на Софію чекає тривале лікування і реабілітація. У місті збирають гроші на її лікування.

Нагадаємо, у Запоріжжі 9-місячна дитина отримала сильні опіки.

Крім того, в Одесі померла п'ятирічна дівчинка, яка отримала важкі опіки 35% тіла.