Кого підозрюють у вбивстві активіста у Сумах? Нові подробиці (відео)

Також стали відомі деталі того, як помер Олександр Іваніна

Вбивство активіста у Сумах. Фото: колаж "Сьогодні"

Керівник "Правого сектору" Андрій Тарасенко заявив, що смерть Олександра Іваніни у Сумах – це політичне та резонансне вбивство. За його словами, він передав звернення до президента України.

Про це повідомляє "Сьогодні", посилаючись на брифінг у п'ятницю, 29 жовтня.

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"Діятимемо своїми методами"

За словами Тарасенка, якщо справу щодо вбивства не розслідують, то "Правий сектор" діятиме за своїми методами.

"Зараз відбувається мляве розслідування. Якщо ситуація не зміниться, то ми будемо змушені працювати самі", – сказав Андрій Тарасенко.

Як сталося вбивство?

Голова обласного осередку "Правого сектору" Сергій Супрун розповів, що у день вбивства Олександр Іваніна вийшов із машини, зустрів знайомого хлопця, з яким привітався. На той момент знайомий побачив, що їм на зустріч хтось іде.

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"Ішов кілер, який вистрілив у спину Олександра. Це бачили знайомий хлопець, дружина та ще один чоловік", – повідомив Супрун.

Як стало відомо, водночас чотири кулі потрапили в машини, які стояли поряд. Після цього кілер зник.

Кого підозрюють у вбивстві?

Наразі є безліч версій, хто міг стати вбивцею Олександра. Не виключають і те, що це міг бути російський слід.

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Супрун заявив, що йому також може загрожувати небезпека

Як розповів "Сьогодні" Сергій Супрун, він не виключає, що його життю також може загрожувати небезпека. Стосовно резонансного вбивства активіста у Сумах він заявив:

"Ми маємо деякі думки, ми спілкуємося з людьми. Суспільство має більше довіри до нас, ніж до офіційних структур. Ми збираємо інформацію та співпрацюємо зі слідством", – наголосив "Сьогодні" Супрун.

Про активіста

Олександр Іваніна на виборах 2020 року балотувався до Сумської міської ради від партії "НВР "Правий сектор", проте не пройшов. 27 жовтня під час сесії міської ради виступав за відміну рішення виконкому про підвищення вартості проїзду в приватних маршрутках.

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