Коронавірус в Хмельницькій області: як виглядає мобільний госпіталь для хворих на COVID-19

У Хмельницьку область переїхав мобільний госпіталь. Він функціонуватиме на території Славутської міської лікарні, там будуть надавати допомогу хворим на COVID-19.
Про це повідомили в пресслужбі відомства.
Госпіталь складається з 35 наметів, з яких 24 – це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.
У госпіталі працює блок інтенсивної терапії і палати для пацієнтів. Кожна ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.
Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення і може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.
"На місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області. Госпіталь повністю готовий для прийому хворих на COVID – 19", – йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу вилікувалися від коронавірусу понад 10 тисяч осіб.
Також нагадаємо, у Вінниці переучують лікарів для роботи з хворими на COVID-19.
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