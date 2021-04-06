Коронавірус в Хмельницькій області: як виглядає мобільний госпіталь для хворих на COVID-19

У Хмельницьку область переїхав мобільний госпіталь. Він функціонуватиме на території Славутської міської лікарні, там будуть надавати допомогу хворим на COVID-19.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Госпіталь складається з 35 наметів, з яких 24 – це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

Реклама

У госпіталі працює блок інтенсивної терапії і палати для пацієнтів. Кожна ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення і може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.

Реклама

"На місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області. Госпіталь повністю готовий для прийому хворих на COVID – 19", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу вилікувалися від коронавірусу понад 10 тисяч осіб.

Також нагадаємо, у Вінниці переучують лікарів для роботи з хворими на COVID-19.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама