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Коронавірус в Хмельницькій області: як виглядає мобільний госпіталь для хворих на COVID-19

6 квітня, 16:20

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Госпіталь складається з 35 наметів

У Хмельницьку область переїхав мобільний госпіталь. Він функціонуватиме на території Славутської міської лікарні, там будуть надавати допомогу хворим на COVID-19.

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Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Госпіталь складається з 35 наметів, з яких 24 – це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

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У госпіталі працює блок інтенсивної терапії і палати для пацієнтів. Кожна ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

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Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення і може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.

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"На місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області. Госпіталь повністю готовий для прийому хворих на COVID – 19", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу вилікувалися від коронавірусу понад 10 тисяч осіб.

Також нагадаємо, у Вінниці переучують лікарів для роботи з хворими на COVID-19.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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госпіталь Хмельниччина коронавірус ДСНС
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