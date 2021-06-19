Фарбувала стіни в класі: під Черкасами мама школярки зламала хребет (відео)

У Смілі Черкаської області, під час фарбування стіни в шкільному класі, одна з мам впала з драбини і зламала хребет. Зараз вона в лікарні чекає на операцію.

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"Сьогодні" дізнавалися, чи буде відповідати хтось за це.

Директор школи каже, що жінка, яка травмувалася, – голова батьківської ради. Та ж сама запропонувала відремонтувати аудиторію, де вчиться її дочка-семикласниця.

"Це була її ініціатива. І на пропозицію, можливо, найняти людей вона сказала, що це така незначна робота, яку можна зробити своїми силами. Як мені заборонити, щоб вони прийшли і зробили таку роботу?", – каже Інна Гайдай, директор Смілянської загальноосвітньої школи №1.

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Про інцидент стало відомо з соцмереж. Ліна Зигура – мати чотирьох дітей. Давно вже активно воює проти поборів у навчальних закладах. Саме вона поширила пост в декількох групах. Але після цієї публікації їй зателефонувала постраждала і попросила видалити всі. Мовляв, у всьому винна сама – неправильно поставила сходи.

Постраждала зараз в лікарні і чекає на операцію. З пресою спілкуватися відмовляється. Написала коментар в соцмережах з проханням "не наживати слави на чужому горі".

І претензії до адміністрації школи є у головного освітянина Сміли. Мовляв, директор не тільки допустила до ремонту сторонніх осіб, на що не мала права, а ще й приховала інцидент.

"Про цю історію я дізналася вже з Інтернету. Директор дійсно допустила помилку. Забороняється залучати будь-які приватні організації або відповідні особи до проведення ремонтних робіт без договорів або відповідних документів", – каже начальник управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Тетяна Трушкова.

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Залучення батьків до ремонтних робіт в школах – поширена в Україні практика. Представниця батьківського ради Кропивницького каже: за останні дні отримала десятки скарг від батьків. Ті обурюються поборами.

Зараз в ситуації розбирається спеціальна комісія. В управлінні освіти кажуть: менше, що загрожує директорові, – догана, а в школі тривають ремонти. Незважаючи на нещасний випадок директор не заборонятиме батькам їх робити.

Раніше ми писали, що в Одеській області правоохоронці затримали директора однієї з дитячих спортивних шкіл за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.