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Лікування, як в столиці. У Вінницькій області відкрили сучасний кардіоцентр

6 травня, 15:09

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Центр містить найсучасніше обладнання, зокрема ангіограф – майстер-клас роботи проведуть київські експерти

Фото: facebook.com/1depinformcom

Фото: facebook.com/1depinformcom

На Вінниччині відкрився новий новий кардіоцентр – він працюватиме в окружній лікарні міста Могилів-Подільський.

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Про це повідомляє прес-служба Вінницької облдержадміністрації.

Кардіоцентр було побудовано в рамках президентської програми "Велике будівництво", а його кураторами призначили профільних фахівців, судинних хірургів і кардіохірургів обласної лікарні ім. Пирогова, зазначив голова ОДА Сергій Борзов.

Фото: facebook.com/1depinformcom

Фото: facebook.com/1depinformcom

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Також керівництво центру уклало домовленість про консультації з фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова в Києві.

"Великі плани на кардіоцентр Могилів-Подільської окружної лікарні. Уже протестували сучасний ангіограф – високоточне обладнання, яке дозволяє визначити, де саме у судинах порушений кровообіг. Чекаємо потужний "медичний десант" зі столиці. Фахівці будуть показувати майстер-клас для місцевих кардіохірургів", – розповів Борзов.

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Крім того, саму лікарню обладнали дизельним генератором, встановили кисневу станцію, а скоро ще відкриється ПЛР-лабораторія.

Фото: facebook.com/1depinformcom

Фото: facebook.com/1depinformcom

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Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великий будівництва" Кирило Тимошенко заявив про те, що в рамках програми у 2021 році планують побудувати і реконструювати 177 приймальних відділень лікарень, а також модернізувати обласні лікарні.

Як ми вже повідомляли, в рамках "Великого будівництва" у Вінницькій області триває реконструкція й інших медустанов: приймального відділення та добудова головного корпусу лікарні швидкої допомоги у Вінниці, приймальних відділень районних лікарень в Козятині та Калинівці.

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