Львівське сміття продовжує подорожувати Україною: на Житомирщині блокували трасу

Львівське сміття – знову дошкуляє українцям. На Житомирщині мешканці села Грозине проти аби на їх полігон звозили відходи зі Львова, адже сміттєзвалище й так вичерпало свій ресурс. Про це йдеться в сюжеті журналіста Едуарда Ганушевського для новин "Сьогодні".

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Місцеві мешканці заблокували трасу Київ – Ковель, вимагаючи не везти сміття зі Львова на полігон побутових відходів, розташований неподалік.

"Боже, тут як почнуть вони везти по 30 машин, як начнуть трактором загрібать – то воняє так, що нема чим дихать. А вода – як кисіль. Оце день постояла вода – унизу кисіль натуральний!" – бідкається мешканка села Галина Романюк.

Місцеві сумніваються, що львівське сміття доправляють на звалище законно. Мовляв, полігон – уже давно вичерпав свій ресурс.

"З 72 року він почав існувати. В нас 50 років. Хай шукають нове місце, і вони обіцяли, що його будуть закривати". – розповідає ще одна мешканка села Грозине Ліна Бондар

"Львівські номери були, по-перше. І це ж не рік возиться. Це возиться вже три. Люди просять, будь ласка, припиніть це. Ніхто на це не звертає уваги. Вони прибирають своє місто і цю грязь везуть до нас", – додає Ліда Собченко.





Відео: Сьогодні

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Львівське сміття стало відомим на усю країну після пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі влітку 2016-го. Тоді загинули троє рятувальників.

Після трагедії полігон закрили, а Львів потонув у відходах – їх лише за день набиралося по шістсот тонн. У місті в усьому звинувачували мера Андрія Садового. Мовляв, перед кожними виборами обіцяв вирішити проблеми зі сміттям. Але це завжди залишалося словами.

"Насправді це є велике відмивання грошей і намагання не віддати так званий сміттєвий бізнес. Нагадаю, що майже 50 великих підприємств світу – не тільки України, світу – зверталися до міського голови з пропозицією побудувати сміттєпереробну лінію, установку, сміттєспалювальний завод. Всім було відмовлено", – стверджує політик Руслан Кошулинський.

Відтоді львівське сміття почало свої мандри країною. Фури із відходами з’являлися чи не в усіх регіонах. Дісталися навіть Донбасу. Подекуди сміття вивантажували не на полігонах, а у полях просто неба.

Самотужки вирішити проблему із відходами Садовий так і не спромігся. Нині у Львові – як і 5 років тому – проблема із утилізацією відходів не вирішена. Міська влада лише виділила ділянку землі – за 4 кілометри від центру міста (через що наразилася на колосальний громадський спротив) і розробила проєкт сміттєпереробного заводу вартістю 42 мільйони євро.

"Цей завод лишає оцю складову возіння і перероблення сміття – для чиновників наших це дуже цікавий бізнес, тому що Львів щорічно витрачав близько 300 мільйонів на перевезення і захоронення. Коли ніхто не знає, яка кількість сміття поїхала на який полігон – це є можливість для спекулювання і корупційних дій. Це постійне осідання коштів. Потоки ми, напевно, й не прорахуємо. Тому такий завод вигідний. Небудування його теж вигідне. Але сам завод абсолютно недоцільний економічно. Він рахується вже планово збитковим", – вважає громадська активістка Мар’яна Куц.

Також керівництво міста не може поставити крапку у будівництві нового полігону для сміття. Наразі розглядають п’ять ділянок у межах Львівської області, однак цей процес тягнеться ще з 2018-го.

Тим часом у Харкові в 2021 році почне роботу перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс.

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