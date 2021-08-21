Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

Марш захисників і парад у небі. Як святкуватимуть День Незалежності у Вінниці

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
21 серпня, 06:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Вінниці святкові заходи планують провести на Європейській площі і площі Незалежності
У Вінниці 24 серпня буде фестиваль "Подільська пектораль". Колаж "Сьогодні"
У Вінниці 24 серпня буде фестиваль "Подільська пектораль". Колаж "Сьогодні"

У Вінниці з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня відбудеться фестиваль, концерт і Марш захисників.

Реклама

"Сьогодні" з'ясовували, які заходи готують у цей день.

Читайте також:

Європейська площа

  • 11:30 – проєкт "На захисті незалежності";
  • 12:00 – церемонія покладання вінків і квітів до Меморіалу Слави, пам'ятного знака Небесної Сотні і загиблим героям АТО/ООС і мультимедійної стели Пам'яті.

Площа Незалежності

  • 13:00 – восьмий фестиваль сучасного українського мистецтва "Подільська пектораль";
  • 15:00 – концертна програма "Україна єдина" в рамках фестивалю "Подільська пектораль".

Також об 11:00 розпочнеться Марш захисників України. Колона вирушить від площі Василя Стуса і пройде центральною вулицею до Спасо-Преображенського собору. Там пройде молебень за Україну.

Парад у небі

У Вінниці готуються до параду в небі. 100 українських літаків будуть брати участь в показі авіаційної техніки 24 серпня.

Як у Києві святкуватимуть День Незалежності?

Реклама

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

У військовому параді в місті візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році.

Також читайте інші новини по темі:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Актуально
Історія бренду
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Історії про спорт
Більше історій
Ігри розуму
Більше розумного азарту
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

20 серпня 1991. Верховна Рада оголосила, що рішення Москви не мають юридичної сили на території України…

Зануритись у той день
Опитування
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1 600 випадків за добу
Докладніше
Влада
Візит президенту України до США
дній
годин
хвилин
секунд
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Опитування
Комаровський в темі
Як вентиляція повітря будинку захистить від COVID-19
Запитай у лікаря
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Ворскла
5
11:4
11
3
Динамо
4
9:2
10
4
Шахтар
4
8:3
9
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
5
5:8
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
4
3:10
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 20 серпня
2:0
Відео Про матч
Субота, 21 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Неділя, 22 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
21:30
Дивись на:
Понеділок, 23 серпня
19:30
Оксамитовий сезон
Куди поїхати на море восени
Хочу на море!
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Ігри сильних духом!
24 серпня - 5 вересня
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти