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Масштабна пожежа у Вінниці: рятувальники гасять офісний центр, є жертва (фото, відео)

6 травня, 14:57

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Рятувальники близько двох годин гасять масштабну пожежу в офісному центрі у Вінниці – через погодні умови гасіння ускладнюється

У Вінниці сьогодні, 6 травня, загорівся офісний центр. Наразі пожежу локалізовано. На місці події виявили труп.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС, рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на приміщення "Укргазбанку" і кафе, але через сильний вітер вогонь перекинувся на складські приміщення.

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Повідомляється, що загорілася триповерхова офісна будівля на вулиці Бевза, 34. Пожежа виникла на третьому поверсі.

До гасіння залучено 60 людей та 13 одиниць техніки управління ДСНС у Вінницькій області. Причини пожежі поки невідомі.

Відео: ДСНС

Нагадаємо, нещодавно в Одесі загорівся ресторан у центрі міста. Займання сталося на літній терасі ресторану, заповненій людьми.

Крім того, повідомлялося, що у Львові горіла п'ятиповерхівка. Рятувальники вивели на свіже повітря 15 осіб, з них 3 дитини.

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