Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

Масове отруєння в школі Хмельницького: майже сотня потерпілих, в лікарні 15 осіб

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
12 вересня, 09:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Серед захворілих – учні 1-4 класів, які харчувалися в шкільній їдальні
Батьки постраждалих звернулися в поліцію
Батьки постраждалих звернулися в поліцію / Фото: 061.ua

В інфекційній лікарні міста Хмельницький, з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція, залишаються 15 осіб, які раніше отруїлися в харчоблоці навчального закладу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Реклама

Серед постраждалих 14 дітей, їх стан середнього ступеня тяжкості, загрози життю немає. Ще 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (стан легкого ступеня тяжкості). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Читайте також:

У Вінницькій області померли від отруєння двоє маленьких сестер, ще одна дитина в лікарні

Що відомо

  • В одній зі шкіл Хмельницького зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Серед захворілих – учні 1-4 класів, які харчувались у шкільній їдальні.
  • Станом на 17:00, 9 вересня 2021 року, було відомо про 85 отруєних (з них 84-діти), в Хмельницьку інфекційну лікарню в стані середньої тяжкості були госпіталізовані 11 осіб (серед них 1 дорослий).
  • 11 вересня кількість постраждалих збільшилася до 92 людей.
  • У підрозділи поліції звернулися 39 батьків. Наразі слідчі встановлюють стан здоров'я інших дітей. За фактом масового отруєння розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) КК України. В рамках розслідування призначено низку експертиз.
  • Навчальний заклад поки перейшов на дистанційну форму навчання. Роботу харчоблоку припинено.
  • У працівників закладу, робота яких пов'язана з приготуванням і роздачею їжі, взяли необхідні аналізи. Також експерти взяли проби їжі і продуктів. Перші висновки експертів будуть за кілька днів.
Реклама

Раніше ми повідомляли, що в літньому таборі на Прикарпатті масово отруїлися діти.

Також нагадаємо, в дитсадку на Одещині масово отруїлися діти, троє потрапили до лікарні.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

12 вересня 1991. В Києві почався демонтаж скульптурної композиції з Володимиром Леніним на Майдані Незалежності…

Зануритись у той день
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.73

Євро (€)

31.62

Російський рубль (₽)

0.37

Якою буде погода у вересні
Прогноз на цілий вересень
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2 196 випадків за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Кому не можна вакцинуватися від COVID-19
Запитай у лікаря
заводимо будильник:
MET GALA

13 вересня

Чим дивуватиме бал
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Дніпро-1
7
12:8
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Зоря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Металіст 1925
7
6:12
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Субота, 11 вересня
1:1
Відео Про матч
0:2
Відео Про матч
2:0
Відео Про матч
Неділя, 12 вересня
14:00
Дивись на:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Бен Аффлек та Джей Ло на червоному хіднику у Венеції
Осінь у великому місті
Головні івенти вересня
Спланувати дозвілля
Ідеї для відпустки
Чому всі тусовщики летять восени в Херсоніссос
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти