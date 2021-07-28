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Мати двох дітей вбив їх же батько. Подробиці жахливої трагедії на Полтавщині

28 липня 2021 21:58

Марія Дмитренко , Олена Орлова

Як виявилося, подружжя розлучилося, однак чоловік продовжив переслідувати колишню, він неодноразово бив та ґвалтував її

Зліва на фото вубита Ангеліна, а праворуч - чоловік дівчини, ймовірний вбивця. Фото: колаж "Сьогодні"

Зліва на фото вубита Ангеліна, а праворуч - чоловік дівчини, ймовірний вбивця. Фото: колаж "Сьогодні"

У Полтавській області задушеною і зґвалтованою на околиці села Біленченківка знайшли 24-річну жінку. Ймовірний вбивця, чоловік померлої, після скоєного переховувався добу і при цьому спостерігав, як його шукають. Місце укриття підозрюваного знайшов друг сім'ї.

Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

"Вона його любила шалено і він її любив шалено. Він говорив так: якщо Ангеліна мені не скаже 10 раз в день, що вона мене любить, у мене дах їде", – згадує мама дівчини.

Коли Ангеліна вже не жила з Олексієм – почала побоюватися його. Шалене кохання перетворилося у хворобливі переслідування.

Правоохоронці з'ясували, що коли 24-річна жінка поверталася від подруги, Олексій зґвалтував, а потім задушив її.

Подруга померлої розповідає, що Ангеліна боялася повертатися додому одна, її завжди проводжали, але в цей вечір вона йшла одна. Коли Олексій напав на Ангеліну, вона говорила з подругою по телефону, яка і викликала поліцію.

Дівчину поліцейські шукали декілька годин. Її голу з кляпом у роті виявили в ста метрах від будинку. Швидше за все її сюди привезли вже мертвою.

Олексія шукали добу. Весь цей час він переховувався на горищі інтернату і через вікно спостерігав за тим, як його шукають.

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Підозрюваного виявив друг сім'ї на горищі інтернату.

"Він обернувся, подивився на мене, у нього були перелякані очі, видно, що він боявся. Першими його словами були: "тільки не бий", – згадує Олександр Гура.

Як виявилося підозрюваний неодноразово знущався над улюбленою, ґвалтував і бив. Після останнього випадку Ангеліна потрапила в лікарню з численними травмами. Там поліцейські вмовили дівчину написати заяву на чоловіка.

"Вона показала місце, де фактично було скоєно насильство. На місці ми знайшли розірваний одяг. Це були і ножі, і мотузки. Все вказувало на те, що вона говорить правду", – сказав начальник відділу №1 Миргородського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Полтавській області Петро Токар.

Рідні підозрюють, що чоловік змінився через наркотики, на які міг підсісти на заробітках, а також через великі ревнощі.

Його не зупинило навіть те, що без матері залишаться двоє дітей. Тепер під опіку їх намагатися взяти бабуся і тітка.

Раніше ми повідомляли, що у Тернопільській області жінка знайшла в будинку понівечене тіло сусідки. Виявилося, що її вбив чоловік.

Також нагадаємо, у звірячому вбивстві на Луганщині звинувачують співробітника ДСНС.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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