Мати двох дітей вбив їх же батько. Подробиці жахливої трагедії на Полтавщині

Як виявилося, подружжя розлучилося, однак чоловік продовжив переслідувати колишню, він неодноразово бив та ґвалтував її

Зліва на фото вубита Ангеліна, а праворуч - чоловік дівчини, ймовірний вбивця. Фото: колаж "Сьогодні"

У Полтавській області задушеною і зґвалтованою на околиці села Біленченківка знайшли 24-річну жінку. Ймовірний вбивця, чоловік померлої, після скоєного переховувався добу і при цьому спостерігав, як його шукають. Місце укриття підозрюваного знайшов друг сім'ї.

Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

"Вона його любила шалено і він її любив шалено. Він говорив так: якщо Ангеліна мені не скаже 10 раз в день, що вона мене любить, у мене дах їде", – згадує мама дівчини.

Коли Ангеліна вже не жила з Олексієм – почала побоюватися його. Шалене кохання перетворилося у хворобливі переслідування.

Правоохоронці з'ясували, що коли 24-річна жінка поверталася від подруги, Олексій зґвалтував, а потім задушив її.

Подруга померлої розповідає, що Ангеліна боялася повертатися додому одна, її завжди проводжали, але в цей вечір вона йшла одна. Коли Олексій напав на Ангеліну, вона говорила з подругою по телефону, яка і викликала поліцію.

Дівчину поліцейські шукали декілька годин. Її голу з кляпом у роті виявили в ста метрах від будинку. Швидше за все її сюди привезли вже мертвою.

Олексія шукали добу. Весь цей час він переховувався на горищі інтернату і через вікно спостерігав за тим, як його шукають.

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Підозрюваного виявив друг сім'ї на горищі інтернату.

"Він обернувся, подивився на мене, у нього були перелякані очі, видно, що він боявся. Першими його словами були: "тільки не бий", – згадує Олександр Гура.

Як виявилося підозрюваний неодноразово знущався над улюбленою, ґвалтував і бив. Після останнього випадку Ангеліна потрапила в лікарню з численними травмами. Там поліцейські вмовили дівчину написати заяву на чоловіка.

"Вона показала місце, де фактично було скоєно насильство. На місці ми знайшли розірваний одяг. Це були і ножі, і мотузки. Все вказувало на те, що вона говорить правду", – сказав начальник відділу №1 Миргородського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Полтавській області Петро Токар.

Рідні підозрюють, що чоловік змінився через наркотики, на які міг підсісти на заробітках, а також через великі ревнощі.

Його не зупинило навіть те, що без матері залишаться двоє дітей. Тепер під опіку їх намагатися взяти бабуся і тітка.

Раніше ми повідомляли, що у Тернопільській області жінка знайшла в будинку понівечене тіло сусідки. Виявилося, що її вбив чоловік.

Також нагадаємо, у звірячому вбивстві на Луганщині звинувачують співробітника ДСНС.

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