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"Мене *буть в черговий раз" – головлікар інфекційки з Миколаєва сміливо висловилася у прямому ефірі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 листопада, 21:25
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Жінці хтось зателефонував і вона взяла трубку, після чого грубо вилаялася на камеру
У Миколаєві під час прямого ефіру стався казус
У Миколаєві під час прямого ефіру стався казус / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві під час прямого ефіру головний лікар інфекційки Світлана Федорова нецензурно висловилася. До лікарні якраз приїхала з перевіркою комісія МОЗ.

Відео поділився канал ВЕХА (Харків) Telegram .

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Жінці хтось подзвонив, коли вона взяла слухавку, то грубо вилаялася.

"Мене *бут в черговий раз, що ви від мене хочете", – сказала головлікар у слухавку.

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Що їй відповіли на тому кінці дроту, невідомо. А комісія МОЗ вдала, що нічого не почула.

Не перший скандал із миколаївською інфекційкою

2 серпня у Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань провели обшуки, які були пов'язані з "ймовірно безпідставними" доплатами медикам та ремонтом відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Питання правоохоронців викликав також ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії за 2,5 мільйона гривень, який виконувало ТОВ "Будівельна фірма "Інтербуд".

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У поліції вважали за необхідне вилучити низку документів, які стосувалися кадрових призначень, ковідних доплат працівникам лікарні та ремонту кількох будівель медустанови.

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