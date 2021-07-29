Мер Хорола похвалився фото з радянським прапором – подробиці скандалу

Мер Хорола опублікував фото з прапором Військово-морських сил СРСР Фото: Сергій Волошин / Facebook

У Полтавській області мер міста Хорол Сергій Волошин виклав у Мережі фото з прапором військово-морського флоту СРСР із зображенням серпа і молота. Поліція вже завела справу.

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Про це повідомив глава пресслужби Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв у Facebook.

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Про підкреслив, що про порушення копи дізналися з соцмереж. Поліцейські почали розслідування за фактом використання забороненої символіки комуністичного режиму.

Фото: Сергій Волошин/Facebook

За попередньою інформацією, 25 липня Волошин з друзями святкував День військово-морського флоту. Тоді вони робили фото з прапором військово-морських сил СРСР. Зараз цих знімків на сторінці у мера немає.

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"Підняли прапор, на урочистому шикуванні вітали нових членів організації "Шторм", пом'янули товаришів, які покинули цей світ. Радий, що атмосферу свята з нами розділили і мешканці Вишняків і Хорола, які привітно махали учасникам нашого автопробігу", – писав Волошин.

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Через кілька днів на інцидент відреагував нардеп Ілля Кива, який став на захист обвинуваченого. Депутат назвав мерів міст на території західної України "прихованими фашистами". Він заявив, що "Ні Батьківщину, ні рід військ ми не вибирали. Служили їй там, куди вона, Батьківщина наша, нас відправляла".

Скріншот з Telegram-каналу

Зазначимо, Волошину за фото з комуністичним прапором загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше Кива заявив, що йому вручили повістку через шапку з радянською символікою. Однак у прес-службі Офісу генпрокурора розповіли новинам "Сьогодні", що повістку вручали не Киві.

Після цього нардеп назвав Україну "колискою фашизму в Європі".