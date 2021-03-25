МОЗ оновив зони карантину: "червоних" стало більше

"Жовтою" поки залишається тільки одна область

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік областей по зонам карантину. Ще дві області стали "червоними" – Миколаївська і Черкаська.

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Про це повідомляє МОЗ.

Так, станом на 25 березня у "червоній зоні" перебувають Київ і 10 областей:

Київська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Черкаська область;

Чернівецька область.

У "жовтій зоні" карантину, як і раніше, залишається тільки Херсонська область. Усі інші регіони – у "помаранчевій зоні".

Нагадаємо, у Рівному через епідемію коронавірусу учнів середньої школи переводять на дистанційне навчання.

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Водночас на Житомирщині, незважаючи на "червону зону", відновлюють перевезення на міжміських і приміських маршрутах.

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