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МОЗ оновив зони карантину: "червоних" стало більше

25 березня, 14:17

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

"Жовтою" поки залишається тільки одна область

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік областей по зонам карантину. Ще дві області стали "червоними" – Миколаївська і Черкаська.

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Про це повідомляє МОЗ.

Так, станом на 25 березня у "червоній зоні" перебувають Київ і 10 областей:

  • Київська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область.

У "жовтій зоні" карантину, як і раніше, залишається тільки Херсонська область. Усі інші регіони – у "помаранчевій зоні".

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Нагадаємо, у Рівному через епідемію коронавірусу учнів середньої школи переводять на дистанційне навчання.

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Водночас на Житомирщині, незважаючи на "червону зону", відновлюють перевезення на міжміських і приміських маршрутах.

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карантин Миколаївська область Украина Черкаська область червона зона
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