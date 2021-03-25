МОЗ оновив зони карантину: "червоних" стало більше

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік областей по зонам карантину. Ще дві області стали "червоними" – Миколаївська і Черкаська.
Про це повідомляє МОЗ.
Так, станом на 25 березня у "червоній зоні" перебувають Київ і 10 областей:
- Київська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область.
У "жовтій зоні" карантину, як і раніше, залишається тільки Херсонська область. Усі інші регіони – у "помаранчевій зоні".
Нагадаємо, у Рівному через епідемію коронавірусу учнів середньої школи переводять на дистанційне навчання.
Водночас на Житомирщині, незважаючи на "червону зону", відновлюють перевезення на міжміських і приміських маршрутах.
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