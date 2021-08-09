Містична Україна. На Чернігівщині місцевим влаштували прогулянку кладовищем (фото)

Містичний захід провели у Сосницькій громаді. Екскурсоводи розповідали про місцеві оселі та відьом

На заході зібралася майже сотня людей - фото праворуч. Фото: колаж "Сьогодні"

У Сосницькій громаді Чернігівської області пройшов незвичайний захід. Місцевим жителям і туристам влаштували екскурсію на кладовище.

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Про це повідомили в пресслужбі громади.

Як пройшла прогулянка

Так, під час екскурсії учасників провели місцевим кладовищем і розповіли про культові зниклі споруди, традиції забудови житла, а також про народження людини на світ. Примітно, що на заході зібралася майже сотня людей.

"Це була піша екскурсія-прогулянка, в якій розповіли про забобони, традиції, про цікавих людей Сосниці та Сосниччини, про відьм, про відьмаків, про домовиків, про злих та добрих духів, про ритуали та інші цікаві речі", – розповіли в місцевому пабліку.

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Екскурсія пройшла у форматі пішої прогулянки. Фото: соцмережі

Там також додали, що незабаром екскурсоводи поведуть охочих на Митрофанівське кладовище. Під час екскурсії їм розкажуть про видатних місцевих мешканців.

Раніше ми повідомляли, що на Полтавщині в селищі Градизьк шестеро підлітків влаштували на кладовищі шоу і знімали це на відео.

і знімали це на відео. Також нагадаємо, три семикласниці влаштували фотосесію на місцевому кладовищі. Підлітки позували напівоголеними на тлі могил і курили.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: