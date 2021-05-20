Потужна злива знищила дорогу в Черкаській області (фото)

Дорогу повністю розмило. Фото: Ольга Косенко, "Сьогодні"
У містечку Сміла Черкаської області вирував справжній ураган. Після сильної зливи з градом у середу, 19 травня, одна з місцевих доріг серйозно постраждала.
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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ольга Косенко, змило близько кілометра дороги. Асфальт ніби перекопали, всюди глибокі ями з водою.
Нагадаємо, вчора, 19 травня, негода вирувала і у Львівській області. Рятувальники діставали автомобілі з води, на вулицях утворилися цілі озера.
Крім того, 18 травня після полудня Київ накрила гроза, місцями з градом. Сильна злива була нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці. Також днями Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах.