Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

На Буковині люди півтора року живуть без газу: у чому проблема та коли її вирішать

Генрієтта Беух Генрієтта Беух Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
25 листопада, 06:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дитсадки закриті через відсутність опалення, а вдома в людей — не більше 10 градусів тепла

Жителі шести сіл Буковини півтора року живутьбез газу, тому зважилися на відчайдушний протест — спочатку перегородили дорогу, а потім вирішили штурмувати обладміністрацію. Вони живуть у нестерпних умовах, відколи газогін пошкодила повінь. У холодних оселях — ні помитися, ні їсти приготувати. Чи вдалося домогтися від чиновників ремонту газогону? Кореспондентка "Сьогодні" Генрієтта Беух там була і все бачила.

У мешканців Банилова — біда

З розпачу жителі Банилова та навколишніх сіл втретє вийшли перекривати дорогу, щоб усі почули про їхню біду. Вже півтора року люди живуть без газу.

Реклама

"В мене всі вдома, дітки, внуки, нас є вісім людей у хаті. Ми не можемо так всі в одну кімнату збитися, бо в нас всюди холодно", — скаржиться жителька Банилова Марина Голюк.

Люди три дні мітингували, перекривали дорогу міжобласного значення і нарешті не витримали і прийшли до стін Чернівецької облдержадміністрації. Хотіли почути від владників, коли ж блакитне паливо повернеться в їхні оселі. Та до будівлі буковинців не пускали. Двері щільно прикривали лави поліцейських.

Одній мітингувальниці стало зле. Жінка знепритомніла. Її забрала карета швидкої. Односельці не припиняли кликати голову чернівецької ОДА Сергія Осачука. Банилівчанка Анастасія Кузь розповідає, що через холод у селі закрили всі заклади освіти.

"Садочків немає, закриті. Бо холодно. 300 дітей не відвідують дитячі садки в нашому селі Банилів. В школі так само не проводять навчання, бо холодно в класах. Дома 10 градусів тепла", — розповіла жителька Банилова Анастасія Кузь.

Губернатор все ж таки вийшов

Врешті до людей вийшов губернатор і повідомив — хвилюватися немає чого й мітинги недоречні

Реклама

"Я звернувся на конгресі до президента України. Після цього нам були виділені негайно кошти. Ці кошти були використані для того, щоб оголосити конкурс тендер, згідно з чинним законодавством виграла фірма, вона ці гроші вже отримала", — зазначив голова чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Закупили трубу

Майже 9 мільйонів гривень. За ці гроші вже закупили трубу. Ту частину газогону, яку порвала велика вода півтора року тому. Тож роботи зі встановлення й відновлення постачання газу розпочнуть з дня на день.

"Люди просто дивуються, чому? Чому до цих пір ці роботи не почалися? Чому тільки 22 листопада заключена угода з підрядником?", — дивується голова Банилівської сільської ради Василь Соломко.

"Є об’ємна робота по русло-регулюючим, сама робота по річці — може затягнутися на 2022 рік. Але труба, чітко, і газ буде поданий у 21-му році", — каже директор департаменту капітального будівництва, архітектури та містобудування Чернівецької ОДА Микола Гладюк.

Та жодної дати, коли ж газ повернеться в оселі, селяни так і не почули.

Шмигаль уточнив тарифи на тепло для українців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розвіяв чутки про те, що для українців підвищили ціни на газ та про відключення електроенергії. Він запевнив, що для громадян тарифи рости не будуть до кінця опалювального сезону.

Реклама

"Стабільні тарифи – це зобов'язання уряду та місцевої влади перед людьми, і ми його виконуємо", – запевнив прем'єр.

Читайте також

газтеплохолод
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

24 листопада 1991. У селі Новий Кропивник у Львівській області встановлено камінний хрест у зв’язку з ліквідацією колгоспу...

Зануритись у той день
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Опитування Центру Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Що змінилося?
Комаровський в темі
Чи можна щеплюватися, якщо у вас застуда чи бронхіт?
Запитай у лікаря
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

104 044

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Вакцинація
Станом на 24 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
10 418 000
Люди, які отримали мінімум одну дозу
13 083 133
Всього введених доз 23 501 133
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,30
19,31
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,96
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,87
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.93

Російський рубль (₽)

0.3602

Євро (€)

30.17

Найбільші статки у доларах
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Стати ближче до Ілона Маска
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Дізнатись
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти