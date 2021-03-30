Русский
$ 27,97
32,97
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

На Чернігівщині 8-річна дівчинка отруїлася алкоголем

30 березня, 20:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Дітям алкоголь принесла знайома

У Чернігівській області 8-річну дівчинку госпіталізували з алкогольним отруєнням, вона розпивала спиртне разом зі своїми малолітніми братами і їх іншому.

Реклама

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на прес-секретаря поліції області Юлію Ковтун.

Відомо, що двоє хлопчиків 12 і 13 років і їх 8-річна сестра залишилися вдома самі, а ввечері до них прийшов 14-річний друг.

Вони попросили знайому, щоб та купила їм алкоголь. Після розпиття спиртного дівчинці стало погано, брати викликали їй швидку. Медики встигли надати допомогу дитині, зараз її життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Відкрито провадження. Тепер батькам і жінці, яка дала алкоголь дітям, загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

В тренді
Організував "референдум" у "ДНР", є паспорт РФ: хто переміг на довиборах в Раду на Донбасі
Реклама

Раніше на Рівненщині четверо підлітків відвідали вечірку, де вживали наркотики і отруїлися амфетаміном.

Також нещодавно ми повідомляли, що в Харкові двоє підлітків отруїлися наркотиками, один з них помер.

Також нагадаємо, в Сумах дівчинка прийняла 30 таблеток. Мати дівчинки розповіла, що близько 15:00 в неділю, 7 березня, дочка прийняла майже 30 таблеток протизапального препарату.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

спиртні напої діти алкоголь медики
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Полтавській області можуть посилити карантин: яка ситуація в регіоні
У Полтавській області можуть посилити карантин: яка ситуація в регіоніІнші регіони
"Червоні зони" карантину закриють для транспорту? Як ходитимуть поїздиТранспорт
У Сумах вандали поглумилися над могилою комбрига, який загинув на Донбасі
У Сумах вандали поглумилися над могилою комбрига, який загинув на ДонбасіУкраїна
Зґвалтовані упізнали, а суд відпустив: у Рівному орудує новий Чикатило?
Зґвалтовані упізнали, а суд відпустив: у Рівному орудує новий Чикатило?Інші регіони
Каталися на велосипедах: у Вінницькій області п'яний водій насмерть збив двох дітей (фото)
Каталися на велосипедах: у Вінницькій області п'яний водій насмерть збив двох дітей (фото)Інші регіони
Чернігівська область офіційно в
Чернігівська область офіційно в "червоній зоні": там посилюють карантинІнші регіони

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти