На Чернігівщині 8-річна дівчинка отруїлася алкоголем

У Чернігівській області 8-річну дівчинку госпіталізували з алкогольним отруєнням, вона розпивала спиртне разом зі своїми малолітніми братами і їх іншому.

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Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на прес-секретаря поліції області Юлію Ковтун.

Відомо, що двоє хлопчиків 12 і 13 років і їх 8-річна сестра залишилися вдома самі, а ввечері до них прийшов 14-річний друг.

Вони попросили знайому, щоб та купила їм алкоголь. Після розпиття спиртного дівчинці стало погано, брати викликали їй швидку. Медики встигли надати допомогу дитині, зараз її життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Відкрито провадження. Тепер батькам і жінці, яка дала алкоголь дітям, загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

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Раніше на Рівненщині четверо підлітків відвідали вечірку, де вживали наркотики і отруїлися амфетаміном.

Також нещодавно ми повідомляли, що в Харкові двоє підлітків отруїлися наркотиками, один з них помер.

Також нагадаємо, в Сумах дівчинка прийняла 30 таблеток. Мати дівчинки розповіла, що близько 15:00 в неділю, 7 березня, дочка прийняла майже 30 таблеток протизапального препарату.

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