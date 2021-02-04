На Чернігівщині тигр загриз працівника зоопарку

Що буде з твариною далі – на цей момент невідомо

У Менському зоопарку в Чернігівській області тигр загриз чоловіка.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба поліції в Чернігівській області.

"Сьогодні до чергової частини поліції надійшла інформація про те, що в Менському зоопарку тигр смертельно вкусив співробітника. Зараз правоохоронці встановлюють обставини загибелі людини", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляють правоохоронці, працівник зоопарку 1973 року збирався годувати тварину. У цей момент тигр напав на чоловіка. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події до приїзду медиків.

"Він не дотримувався правил безпеки. Відкрив двері, увійшов до тигра, прикривши їх. Треба заходити вдвох, а він чомусь зайшов сам. Навіть сама не знаю, чому, адже він з 2009 року працює в нас", – про це в коментарі Суспільному повідомила директор зоопарку Зінаїда Максименко.

Слідчі відкрили провадження в частині 2 статті 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримуватися, якщо це спричинило смерть людини.

Читайте також: У Миколаївському зоопарку собаки загризли чотирьох вихованців

Реклама

Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Що буде з твариною далі – на цей момент невідомо.

Як повідомляли раніше, в національному парку "Кумана" в Шрі-Ланці леопард загриз людину. Повідомляється, що одна особа загинула, ще одна серйозно постраждала в результаті нападу леопарда на групу робітників ввечері в четвер в національному парку "Кумана" в Шрі-Ланці.

Нагадаємо, в одному з сіл Харківщини сталася трагедія – в результаті нападу ротвейлера загинула чотирирічна дитина.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама