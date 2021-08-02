На квітковому фестивалі в Олександрії презентували півтисячі нових сортів гладіолусів (відео)

Організувала фестиваль громадська організація "Гладіолуси без кордонів". Його мета – показати відвідувачам якомога більше сортів цих квітів

У місті Олександрія Кіровоградської області пройшов дводенний фестиваль гладіолусів. / Фото: Depositphotos

В Олександрії Кіровоградської області пройшов фестиваль гладіолусів. Яскравим розмаїттям потішили два десятки селекціонерів з усієї країни. Вони представили півтисячі нових сортів.

Реклама

Як говориться в сюжеті "Сьогодні", гладіолус дуже примхливий і ніжний. Кожна квітка унікальна, зі своїми кольорами і відтінками. В Україні їх понад 8000 різновидів. І щороку виводять нові сорти.

Читайте також:

Як доглядати за домашньою орхідеєю: лайфхак садівникам

Реклама

Так, новий сорт вивела Олександра Патока, селекціонер з Києва. На фестивалі його вперше побачили люди. Всі відвідувачі можуть запропонувати свої варіанти, як його назвати. Потім селекціонер вибере назву, під яким сорт піде в життя.

Раніше ми повідомляли, як врятувати квіти від в'янення. Експерти поділилися лайфхаками, які працюють.

Також нагадаємо, звичайне пасовище перетворилося у ромашкове поле площею 25 гектарів.