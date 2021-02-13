На Херсонщині в дитячих садочках нема чим годувати дітей, заклади працюють по пів дня

Тендери на закупи продуктів не були проведені до Нового року

В Олешках на Херсонщині не провели тендерів на закупівлю продуктів харчування. Тепер у садочках нема чим нагодувати дітей. Батьки невдоволені, а у мерії твердять – усе за законом, йдеться у сюжеті "Сьогодні".

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Садочки в Олешках працюють з восьмої ранку до дванадцятої години. Приймають дітей за умови, що ті поснідали удома. З собою ані бутербродів, ані печива. Годувати дітей у дошкільних закладах будь-чим неможна.

Садочки майже порожні. Багатьом батькам просто не вигідно приводити дітей на 4 години, тож змушені шукати інші варіанти. Про те, що у садочках більше не годуватимуть, батьків попередили лише за тиждень.

У мерії запевняють: роблять усе, аби відновити харчування в садках. Але поки не можуть провести тендера. На кожен продукт має бути свій постачальник.

"Була такая думка наблизити цей термін початку харчування, але зрозумійте, приготувати той самий борщ не можна без м’яса, картоплі – є певні вимоги. Тобто, намагаючись почати харчування, тут же Держпродспоживслужба буде мати свої обгрунтовані претензії", – пояснює перший заступник Олешківського міського голови Тетяна Гаселенко.

Останній тендер – 22 лютого. Якщо його результатів ніхто не оскаржить, то вже п’ять днів потому садочки повноцінно працюватимуть. Але є й інший сценарій. Після тендера учасник, який програв, може подати апеляцію, і тоді конкурс оголосять знову. Тож, коли дійсно почнуть годувати дітлахів у садочках, ніхто достеменно не знає.

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Як повідомлялось, харчування дітей в київських садках з цього року буде фінансуватися повністю за рахунок батьків.

Нагадаємо, спалах кишкової інфекції стався восени у дитячому садку на Волині. Від сильного отруєння лікували сімох дітей райцентру Локачі.

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