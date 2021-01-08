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На нафтобазі в Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа (фото)

8 січня, 15:41

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Пожежу гасили 50 рятувальників

У Миколаївській області на території нафтобази сталася пожежа. Там загорілася ємність із бітумом об'ємом в 50 куб. м.

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Про це повідомляється на сайті ДСНС.

Зазначається, що пожежа сталася в обід 8 січня біля станції Горохівка Вітовського району.

На місці працювали 50 пожежників і 10 одиниць техніки ДСНС. Для ліквідації вогню рятувальники використовували пінні стволи.

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За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше в селі Копанки Кіровоградської області загорілася дерев'яна церква.

Крім того, у Миколаєві феєрверк залетів на балкон багатоповерхівки. У результаті загорілися дві квартири.

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Миколаївська область пожежа нафтобаза
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