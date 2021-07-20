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На Рівненщині комбайн в полі переїхав хлопчика

20 липня 2021 17:47

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Попередній діагноз у дитини – закрита тупа травма живота і підозра на перелом кісток тазу

Дідусь взяв з собою онука в поле. Фото: колаж "Сьогодні"

Дідусь взяв з собою онука в поле. Фото: колаж "Сьогодні"

У Рівненську обласну дитячу лікарню госпіталізували 7-річного хлопчика, який в полі потрапив під зернозбиральний комбайн. Як розповіли "Сьогодні" в відділі комунікації управління Нацполіціі Рівненській області, технікою в момент нещасного випадку керував дідусь.

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61-річний чоловік з села Верхівськ Рівненського району допомагав своїй односельчанці збирати урожай комбайном "Нива". На поле взяв з собою 7-річного онука. Хлопчик спробував вискочити на сходи комбайна, але був взутий у гумові тапочки. Дитина послизнувся, не втрималась, впала і потрапила під заднє колесо комбайна.

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На місце події викликали швидку допомогу. Хлопчик скаржився на біль в животі. Попередній діагноз – закрита тупа травма живота і підозра на перелом кісток тазу.

Зараз поліція вирішує питання про правову кваліфікацію події.

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Раніше ми писали, що під Одесою потонув чоловік, його дитина теж знайдена мертвою.

Нагадаємо, на Азовському морі, у Кирилівці, дитина постраждала від медуз – дівчинка викупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.

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