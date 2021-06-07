На Сумщині викрили педофіла: накинувся на дитину в під'їзді (фото)

Як захистити дітей від педофілів / Фото: Depositphotos
У неділю, 7 червня, у Сумській області 28-річний чоловік напав на 7-річного хлопчика – хотів згвалтувати дитину.
Про це повідомляє Департамент карного розшуку.
За даними слідства, 28-річний раніше судимий чоловік зайшов у під’їзд багатоквартирного житлового будинку та почав чіплятися до 7-річного хлопчик. Він закрив рукою дитині рот та намагався зняти штани. Хлопчику вдалося вирватися і втекти від зловмисника.
Не зважаючи на те, що дитиня злякалась, хлопчик розповів про інцидент татові, який одразу затримав злочинця та передав правоохоронцям
Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 156 КК України.
Наразі вирішується питання обрання міри запобіжного заходу.
Фото: Департамент карного розшуку
Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області 52-річного чоловіка звинувачують у зґвалтуванні підлітка, йому вже повідомили про підозру.