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На Сумщині викрили педофіла: накинувся на дитину в під'їзді (фото)

7 червня, 19:41

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

7-річному хлопчику вдалось втекти та розповісти про інцидент татові, той затримав зловмисника та викликав правоохоронців

Як захистити дітей від педофілів

Як захистити дітей від педофілів / Фото: Depositphotos

У неділю, 7 червня, у Сумській області 28-річний чоловік напав на 7-річного хлопчика – хотів згвалтувати дитину.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку.

За даними слідства, 28-річний раніше судимий чоловік зайшов у під’їзд багатоквартирного житлового будинку та почав чіплятися до 7-річного хлопчик. Він закрив рукою дитині рот та намагався зняти штани. Хлопчику вдалося вирватися і втекти від зловмисника.

Не зважаючи на те, що дитиня злякалась, хлопчик розповів про інцидент татові, який одразу затримав злочинця та передав правоохоронцям

Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 156 КК України.

Наразі вирішується питання обрання міри запобіжного заходу.

Фото: Департамент карного розшуку

Фото: Департамент карного розшуку

Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області 52-річного чоловіка звинувачують у зґвалтуванні підлітка, йому вже повідомили про підозру.

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