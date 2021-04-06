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На Закарпатті з 6 квітня поновиться робота громадського транспорту

6 квітня, 00:39

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Поліція контролюватиме дотримання карантинних заходів

У Закарпатській області з вівторка, 6 квітня, поновлюється робота громадського транспорту. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 5 квітня.

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Про це повідомила прес-служба Закарпатської ОДА.

"Комісія вирішила з 00:00 години 6 квітня 2021 року дозволити здійснення на території області регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні", – йдеться в повідомленні.

Водночас залишаються обмеження на кількість перевезених пасажирів – їх повинно бути не більше, ніж кількість місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу.

Крім того, згідно з рішенням, місцеві комісії можуть самі ухвалювати рішення про посилення протиепідемічних заходів з урахуванням епідемічної ситуації на місцях.

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Голова області Анатолій Полосков доручив працівникам нацполіціі у Закарпатській області забезпечити постійний посилений контроль за дотриманням встановлених карантинних обмежень при здійсненні пасажирських перевезень на транспорті.

"Ми маємо втримати та покращити результати, яких досягли за період перебування регіону у "червоній" зоні. Це можливо зробити тільки завдяки свідомій дисципліні всіх людей. А дисципліна не буває без контролю", – цитує його прес-служба.

Нагадаємо, в Миколаєві, який також входить у червону зону, навпаки, з 3 квітня місцева влада вирішила запровадити додаткові карантинні обмеження, ввівши тимчасові рамки роботи транспорту, а також спеціальні перепустки.

Київ з 5 по 16 квітня також перейшов на режим роботи громадського транспорту за спецперепустками, у результаті місто скували пробки.

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транспорт Закарпаття карантин коронавірус Закарпатська область локдаун
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