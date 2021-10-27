На Житомирщині затримуються пасажирські потяги через сходження з рейок вагонів

Через сходження вагонів на Житомирщині затримуються пасажирські потяги. Поки що відомо лише про потяг №764, але можуть бути й інші затримки.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Потяг №764 Одеса-Київ слідує зміненим маршрутом через Шепетівку та Коростень. Затримка поїзда – приблизно на 4 години.
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"Про можливі затримки інших рейсів ми повідомлятимемо додатково, слідкуйте за повідомленнями УЗ", – йдеться у повідомленні.
Скандал із головою наглядової ради УЗ
22 вересня Кабмін не став продовжувати контракт із колишнім членом наглядової ради "Укрзалізниці" Сергієм Лещенком, який обіймав цю посаду 2 роки.
Більшості українців чиновник запам'ятався своїми казковими гонорарами та дорогими придбаннями.
Протягом 2019-2020 років Лещенко заробив близько 60 млн грн, хоча до наглядової ради його запросили як відомого борця з корупцією.
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