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На Житомирщині затримуються пасажирські потяги через сходження з рейок вагонів

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 жовтня, 12:42
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Потяги курсують зміненим маршрутом – через це пасажирів просять стежити за оновленнями
Графік руху поїздів змінився
Графік руху поїздів змінився / Фото: Колаж: Сьогодні

Через сходження вагонів на Житомирщині затримуються пасажирські потяги. Поки що відомо лише про потяг №764, але можуть бути й інші затримки.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

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Потяг №764 Одеса-Київ слідує зміненим маршрутом через Шепетівку та Коростень. Затримка поїзда – приблизно на 4 години.

"Про можливі затримки інших рейсів ми повідомлятимемо додатково, слідкуйте за повідомленнями УЗ", – йдеться у повідомленні.

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