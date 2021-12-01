Наїлася пігулок: у Кременчуці у реанімації рятують 8-річну дівчинку

У Кременчуці Полтавської області 8-річна дівчинка отруїлася пігулками. Нині вона перебуває у лікарні.
Про це пише "Кременчуцька газета".
Подробиці
Дівчинка потрапила до дитячої лікарні до реанімаційного відділення. Її госпіталізували з підозрою на гостре отруєння медичним препаратом на лікування артеріальної гіпертензії.
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