Знайшли з пакетом на голові біля батька. Подробиці вбивства 3-річного хлопчика в Сумській області

У Глухові батько жорстоко вбив маленького сина напередодні його дня народження – сусіди вважають, що у чоловіка були психічні розлади

Батько вбив хлопчика через помсту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумській області вітчим, який вивіз трирічного пасинка в лісосмугу і задушив, довго планував вбивство. Він заявив, що це була помста.

Подробиці справи з'ясовували "Сьогодні".

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Маленькому Альоші сьогодні, 16 вересня, виповнилося би 4 роки. Напередодні його з дитсадка забрав батько, але додому вони так і не доїхали.

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У дитячому садку розповіли: Альоша ходить до них вже другий рік. І кожен раз сина привозив і забирав батько. Так було і цього разу.

"Ніяких підозр і відхилень у поведінці батька не було. Батько забрав, як завжди прийшов. Дитина ще і побігла до нього, обняла, батько посадив на велосипед і вони поїхали", – сказав директор дитсадка Елла Гурець.

Але замість звичного маршруту – додому, батько на велосипеді повіз сина на околицю Глухова. Чоловіка знайшли тільки вранці в лісосмузі за містом. Поруч з ним був його син з пакетом на голові і зав'язаними руками.

Батько довго планував помста

Чоловік заявив, що це була помста хлопчикові і розправу він планував уже давно.

"Це вже давно назрівало. Ще рік тому хотів вивезти і залишити, але не залишив. Помстився за молодшого брата – він йому мало не розбив голову", – сказав підозрюваний.

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У родині четверо дітей. Двоє вже дорослих від першого шлюбу, розповідають сусіди.

"То великі дітки, хлопчик вчиться у технікумі і дівчинка. І ця дівчинка завжди цього хлопчика пасла. А я коли була в будинку, завжди милувалася – такий хороший хлопчик", – сказала сусідка Людмила.

Молодшому братові Олексія всього рік. Мама в декреті, а батько ніде не працював, отримував пенсію по інвалідності. Сусіди припускають, що чоловік мав психічні розлади, тому що іноді поводився неадекватно. Але запевняють – агресивним не був.

"Сьогодні" спробували поговорити з мамою вбитого Олексія, проте журналістам відповіли, що мати в той час втратила свідомість.

Чи мав чоловік психічні відхилення, зараз встановлює слідство. Його затримали і помістили в СІЗО. Якщо визнають осудним – батько може все життя провести за гратами.

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