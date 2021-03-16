Не віддавали дитину: в Маріуполі п'яна мати влаштувала бійку з учителями (відео)

У маріупольській школі сталася бійка між учителями і матір'ю одного з учнів. Конфлікт розгорівся після того, як педагоги відмовилися віддавати дитину жінці – все через те, що вона нібито була п'яна.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

"Запропонували мамі, що ми зараз зателефонуємо бабусі – відправимо дитину в групу подовженого дня, вона вивчить уроки, її нагодують, поки мама протверезіє. Я отримала два удари в обличчя. Один в ніс, у мене светр був в крові", – заявила завучка школи №34 Валентина Бабенко.

Вчителі наголошують, що, за інструкцією, не мають права віддавати дітей п'яним батькам.

"Я її намагаюся відтіснити, щоб вона не пройшла. Тут починають діти проходити. Вона мене штовхає, зриває з мене окуляри і маску", – розповів директор школи Олександр Литвинський.

Відео: Сьогодні

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Жінку зі школи забрала поліція. Але через дві години вона повернулася і знову спробувала прорватися всередину – проте двері з іншого боку тримав охоронець. А коли в школу знову приїхали правоохоронці, родителька просто втекла.

Та сама мати другокласника Світлана Алієва стверджує, що директор перший накинувся на неї, залишивши синець під оком.

"Ти в ненормальному стані, ми тобі дитину не віддамо. Кулаком в око. Зверху на мене, заламав. Може, з перегаром була. Але не така, щоб я на ногах хиталася. Падала, валялася. Звичайно, хто такій дитину віддасть. Я в нормальному, адекватному стані була", – розповіла учасниця конфлікту.

У школі запевняють, жінка вже прийшла з підбитим оком. Обидві сторони конфлікту написали заяви до поліції. А соцслужби кажуть – з матір'ю 8-річного хлопчика вже були проблеми.

"Бували випадки, коли дійсно мати зловживала алкогольними напоями, розглядається справа про позбавлення батьківських прав", – зазначила глава управління служби у справах дітей Наталія Красильникова.

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Нагадаємо, раніше в Харкові розгорівся скандал через шкільний урок мужності. Розповідати про російську агресію на Сході до десятикласників прийшли бійці добровольчого підрозділу "Фрайкор", яку у мерії назвали пропагандистами фашизму.

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