Не відповідала на дзвінки: у Миколаєві квартирантку знайшли мертвою в орендованій квартирі

У центрі Миколаєва в орендованій квартирі виявили застреленою жінку.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався в будинку на проспекті Центральному. У поліцію звернулася господиня оселі і повідомила, що місцева мешканка, яка знімала у неї квартиру, не відповідає на дзвінки, а сусідка бачить з вікна, що вона лежить на підлозі без свідомості.
На місце виїхали правоохоронці, які знайшли 37-річну жінку мертвою. Експерт, оглянувши її тіло, виявив вогнепальне поранення в голову.
Відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Розслідування триває.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області чоловік вбив співмешканку.
Також нагадаємо, у Києві вбили жінку-поліцейську.
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