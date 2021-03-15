Русский
$ 27,73
33,08
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

Не відповідала на дзвінки: у Миколаєві квартирантку знайшли мертвою в орендованій квартирі

15 березня, 13:08

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Господиня оселі забила тривогу

У центрі Миколаєва в орендованій квартирі виявили застреленою жінку.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався в будинку на проспекті Центральному. У поліцію звернулася господиня оселі і повідомила, що місцева мешканка, яка знімала у неї квартиру, не відповідає на дзвінки, а сусідка бачить з вікна, що вона лежить на підлозі без свідомості.

На місце виїхали правоохоронці, які знайшли 37-річну жінку мертвою. Експерт, оглянувши її тіло, виявив вогнепальне поранення в голову.

В тренді
Окупанти вбивають озера Криму: на межі зникнення Бугаз (фото)
Реклама

Відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Розслідування триває.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області чоловік вбив співмешканку.

Також нагадаємо, у Києві вбили жінку-поліцейську.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вбивство Миколаїв жінки поліція квартирант
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вбивство дівчинки в Херсонській області: усі подробиці трагедії (фото и видео)
Вбивство дівчинки в Херсонській області: усі подробиці трагедії (фото и видео)Інші регіони
Душили і могли зґвалтувати: подробиці загибелі дівчинки на Херсонщині (відео)
Душили і могли зґвалтувати: подробиці загибелі дівчинки на Херсонщині (відео)Україна
На очах у матері: під Черніговом чоловік увірвався до квартири і зарізав молодого хлопця
На очах у матері: під Черніговом чоловік увірвався до квартири і зарізав молодого хлопцяІнші регіони
Загибель дівчинки на Херсонщині: в селі розповіли про можливих вбивць
Загибель дівчинки на Херсонщині: в селі розповіли про можливих вбивцьІнші регіони
Біла труна, море квітів та іграшки: на Херсонщині поховали вбиту семирічну Марійку
Біла труна, море квітів та іграшки: на Херсонщині поховали вбиту семирічну МарійкуІнші регіони
Хто вбив семирічну Машу Борисову? У поліції розповіли про підозрюваних
Хто вбив семирічну Машу Борисову? У поліції розповіли про підозрюванихІнші регіони

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти