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Не прищепили і не йдуть на контакт. Що відомо про родину немовляти з поліомієлітом в Рівненській області

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
7 жовтня, 10:39
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Перші симптоми у дитини з'явилися ще 1 вересня
Дитина знаходиться вже вдома / Колаж "Сьогодні"
Дитина знаходиться вже вдома / Колаж "Сьогодні"

У Рівненській області дитину у віці 1,7 років частково паралізувало після поразки на поліомієліт . Стало відомо, що малюк проживав у багатодітній родині.

Про це повідомляє начальник департаменту охорони здоров'я Рівненської ОДА Олег Вівсяннік.

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Подробиці

У родині все десять дітей. Немовля, якого частково паралізувало, вже вдома. Цей випадок зараз розслідує комісія Національного центру громадського здоров'я. Батьки на контакт з епідеміологами і вірусологами не йдуть.

Ситуація погіршується

В Україні погіршується ситуація з вакцинацією . Станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей у віці до одного року вакцинували проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

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