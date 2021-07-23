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Не перший раз. Як у селі під Миколаєвом пережили обстріл з танка

23 липня 2021 12:25

Ігор Сєров , Тетяна Очеретяна

Місцеві жителі кажуть, що один снаряд приземлився на приватне подвір'я, ще кілька впали недалеко від села

У Миколаївському районі Миколаївської області не вперше обстрілюють село з танка.

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Про це розповіли сайту "Сьогодні" місцеві жителі.

"Наскільки стало відомо, снаряди впали на території села Чемерлієве", – розповів нам Ігор Герасимчук – староста села Михайлівка, яке лежить також недалеко від полігону Широкий Лан.

За словами Герасимчука, один снаряд приземлився на приватне подвір'я.

"А ще декілька впали неподалік від села", – говорить Герасимчук.

Як виявилося, снаряди, що прилітають на обійстя місцевих жителів, – таке вже було.

"У 1980-х роках був випадок, коли снарядами вдарили по свинарнику, по дворах, по даху будинку", – додав Герасимчук.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно в Росії військові примудрилися "загубити" танк на трасі. Путінська армія показала своїм співвітчизникам, як вона їх захищатиме в разі війни – це розсмішило навіть самих росіян.

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