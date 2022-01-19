Декілька днів не дожила до дня народження: під Вінницею в ДТП загинула 15-річна дівчина

У день аварії дівчина поспішала на фотосесію

Причиною ДТП могли стати погані погодні умови/Фото: Instagram Мирослави Вітер, колаж: "Сьогодні"

У Вінницькій області в дорожньо-транспортній пригоді загинула 15-річна студентка Вінницького коледжу мистецтв імені М. Д. Леонтовича. Мирослава разом зі своїм хлопцем поспішала на важливі знімання, коли їхнє авто потрапило в аварію. Дівчина кілька дні не дожила до свого дня народження.

Про це повідомляє Obozrevatel.

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Як сталася ДТП?

Автопригода трапилася 13 січня на об'їзній дорозі поблизу Вінниці. Там зіткнулися одразу три автомобілі, в одному із яких зі своїм хлопцем їхала Мирослава. Дівчина загинула на місці, її 23-річного хлопця госпіталізували.

Дівчина поспішала на знімання

Мирослава була родом із міста Бершадь Гайсинського району Вінницької області. Вона — єдина донька в родині. За словами матері дівчини, Мирослава була модельної зовнішності, тому її часто запрошували на знімання. У день трагедії вона поспішала на фотосесію.

"Вона демонструвала зачіски, макіяж. Цього разу вона якраз поспішала на таке знімання. Дуже раділа, розповідала мені, що зазвичай макіяж роблять студенти, стажери, а тут запросила сама майстер", — каже мати дівчини.

Дівчина була талановита

Як розповіла мати Мирослави, її донька була дуже талановита та навчалася в коледжі за класом вокалу.

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"У неї були дуже хороші здібності. Вчителька музики часто брала її на конкурси, у неї залишилася велика папка з грамотами, багато кубків", — розповіла жінка.

Відомо, що дівчина разом зі своїм 23-річним хлопцем недавно орендували квартиру у Вінниці, в якій вони планували разом жити.

Причина ДТП та дії поліції

За словами матері померлої, ДТП могла статись через слизьку дорогу та сніг. За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 – порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого (передбачає до 8 років позбавлення волі).

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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