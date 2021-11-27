Нова трагедія через фуру. Під Вінницею у потрійній ДТП загинуло подружжя, ще двоє – у реанімації

В Україні сталася ще одна трагічна ДТП за участю фури. У Вінницькій області поблизу селища Вороновиця зіткнулися два легковики та вантажівка. У результаті двоє людей загинули, ще двоє постраждали.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Деталі ДТП
Аварія сталася близько 18:20 26 листопада на в'їзді до Вороновиці з боку Вінниці – зіткнулися вантажівка Iveko Stralis і два легковики – Volkswagen Touran і Citroen Berlingo.
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За попередньою інформацією, 55-річний водій фури з причепом під час розвороту виїхав на зустрічну смуху, де сталася ДТП.
Що відомо про жертви аварії
60-річний водій Volkswagen та його 58-річна дружина, мешканці Гайсинського району, померли на місці. 29-річні водій та пасажир Citroen, мешканці Вінниці, з політравмами перебувають у реанімації.
Водій вантажівки, житель Одеської області, не постраждав. Його перевірили на стан сп'яніння, проте він був тверезий.
Як покарають винуватця ДТП
Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі ДТП, вже розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ – порушення водієм правил ПДР, що спричинило загибель кількох людей. Наразі горе-водієві загрожує до 10 років в'язниці.
Коротко про ДТП з фурою у Харкові
- У Харкові ввечері 25 листопада окружною дорогою зіткнулися три легкові автомобілі та дві вантажівки. На одну з машин перекинулася вантажівка із щебенем – авто повністю засипало.
- Внаслідок ДТП загинуло троє людей – 49-річний водій таксі, 49-річна жінка та трирічна дівчинка. За інформацією медиків, смерть настала внаслідок асфіксії. Тобто люди задихнулися під щебенем. Ще двох постраждалих госпіталізували медики.
- Також Харківська обласна прокуратура опублікувала відеоз моментом ДТП.