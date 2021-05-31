Об'їли за ніч дерево. У Черкаській області нашестя комах (відео)

Як боротися зі шкідниками рослин / Фото: Unsplash
У Золотоноші Черкаської області почалося нашестя гусені. Двір багатоквартирного будинку кишить від зелених гостей. За ніч комахи об'їли ціле дерево.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Міська комісія оглянула пошкоджену акацію. Вирішила, що труїти шкідників не вийде, тому що хімікати зашкодять людям. Поруч з пошкодженим деревом знаходиться дитячий майданчик з атракціонами. Тому акацію вирішили спиляти.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Закарпатті бджолярі з Іршави та Виноградова відправили своїм замовникам 8 мільйонів бджіл. Однак живими до пункту призначення комахи не дісталися, усі вони загинули в дорозі.
Потім виявилося, що комахи, які ще вчора здавалися мертвими, ймовірно, перебували в стані пригнічення або спокою.