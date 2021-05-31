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Об'їли за ніч дерево. У Черкаській області нашестя комах (відео)

31 травня, 11:19

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Міська комісія вирішила, що труїти в цьому місці не можна, тому дерево просто зріжуть

Як боротися зі шкідниками рослин

Як боротися зі шкідниками рослин / Фото: Unsplash

У Золотоноші Черкаської області почалося нашестя гусені. Двір багатоквартирного будинку кишить від зелених гостей. За ніч комахи об'їли ціле дерево.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Міська комісія оглянула пошкоджену акацію. Вирішила, що труїти шкідників не вийде, тому що хімікати зашкодять людям. Поруч з пошкодженим деревом знаходиться дитячий майданчик з атракціонами. Тому акацію вирішили спиляти.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що на Закарпатті бджолярі з Іршави та Виноградова відправили своїм замовникам 8 мільйонів бджіл. Однак живими до пункту призначення комахи не дісталися, усі вони загинули в дорозі.

Потім виявилося, що комахи, які ще вчора здавалися мертвими, ймовірно, перебували в стані пригнічення або спокою.

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