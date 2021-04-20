"Мавп не вожу": таксиста із Запоріжжя звинуватили у расизмі (відео)

Таксист каже, що нікого не ображав – його просто неправильно зрозуміли, а подружжя звернулося в поліцію

У Запоріжжі подружжя звинуватило у расизмі таксиста. Зі слів пари, водій відмовився їх везти бо чоловік темношкірий, а у водія своя версія.

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Точку зору обох сторін дізналися новини "Сьогодні".

Чоловік та жінка кажуть, що таксист нібито засипав їх образами і поїхав геть, а таксист каже, нікого не ображав – його не так зрозуміли.

Версія подружжя

Олена та її чоловік Мішель вийшли з пакунками із крамниці та ви кликали таксі. Під’їхала машина, та тільки-но почали сідати у салон, почули образи, стверджує жінка .

"Чоловік чекає поки я сяду, щоб закрити за мною, і відчиняє свої двері, а водій починає, побачивши чоловіка, говорити: "Я мавп не вожу", – розповіла Олена Макайя.

Звідки така агресія, Олена не зрозуміла.

"Я розумію що людина неадекватна і тихесенько починаю виходити з машини і чоловікові кажу, що ми на цій машині не поїдемо, а в цей час водій просто нецензурною лексикою ображає нас", – продовжує вона.

Чоловік Олени Мішель Макайя приїхав з Конго до України навчатися і залишився назавжди. Отримав українське громадянство, одружився із Оленою понад тридцяти років тому і за весь цей час не чув жодної образи у свій бік.

"Водій мене тільки мене побачив, почав ображати. Таких речей не можна пропускати, тому зараз я готовий зробити все можливе, щоб ця людина відповіла за свої слова", – каже Мішель.

Версія таксиста

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Власна версія подій у водія таксі Дмитра. Каже, що не возить пасажирів на передньому сидінні через пандемію коронавірусу. Це нібито і намагався сказати подружжю і наполягає, що расистського підтексту у його словах не було – просто не так зрозуміли.

"Вони там між собою, як мені здалося, гримасували один одному, посміхалися, кривлялись, ну це їхня справа. Коли сідає на переднє, я кажу, що його не повезу на передньому сидінны, коли він ще й мавпує. Вона почала кричати, мовляв чому не везтимете, і грюкнула дуже голосно дверима", – розповів чоловік.

Розсудить поліція

Олена та Мішель Макайя звернулися із заявою до поліції, оскільки хочуть, щоб їхнього кривдника покарали за законом, адже, якщо расистські висловлювання були – це кримінальний злочин за статтею "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової належності".

Крум того, порушено й закон про права споживачів, якщо сам водій відмовився везти клієнтів, каже юрист Гіві Дзандзава.

"Надавачем є саме компанія тому до штрафу можна притягнути компанію. А особова відповідальність до цього таксиста, наприклад, на мій погляд, це саме Кримінальний кодекс України і це або загроза штрафу чи обмеження волі або й позбавлення волі", – уточнив він.

Водночас свідків та відео немає, тому довести провину таксиста буде складно, каже юрист. У поліції ж вже розпочали перевірку за заявою подружжя.

Відео: Сьогодні

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