Образився на обзивання. У Вінницькій області чоловік заживо спалив родича

Порушник намагався видати злочин за нещасний випадок, але біля ліжка загиблого знайшли каністру з-під пального

Чоловік облив родича бензином і підпалив. Колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області поліція затримала зловмисника, який живцем спалив у будинку родича.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили в пресслужбі поліції Вінницької області.

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Спочатку в селі Дубовець Немирівської територіальної громади стало відомо про пожежу. Коли рятувальники загасили вогонь, у кімнаті на ліжку знайшли мертвим 56-річного господаря-інваліда.

Кімнату загиблого пошкодив вогонь. Фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, у цьому будинку відпочивала компанія з кількох людей.

"Коли всі розійшлися, між 25-річним чоловіком та його 56-річним родичем-інвалідом виник конфлікт. За попередньою інформацією, старший чоловік матюком образив молодшого. Останній дочекався, коли родич засне, облив його бензином і підпалив", – повідомили в поліції.

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Злочин порушник намагався видати за нещасний випадок, але його викрили. У будинку знайшли каністру з-під пального біля ліжка загиблого.

Раніше порушника вже притягували до відповідальності. Цього разу чоловікові загрожує до 15 років в'язниці, тепер він у СІЗО.

У 2020 році за домашнє насильство засудили 921 українця

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В Україні в 2020 році за домашнє насильство засудили 921 людину. У 2019-му таких вироків було вчетверо менше – 225.

У минулому році на розгляді в судах було 1877 проваджень щодо домашнього насильства. За рік до того, у 2019-му, таких справ було втричі менше – 626.

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