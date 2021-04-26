Облився бензином і погрожував підпалити будинок із дітьми: на Житомирщині чоловік стріляв у копів (відео)

У місті Коростень сімейна сварка вийшла з-під контролю – чоловік облився бензином і закрився в будинку, в якому були троє дітей і жінка – спецпризначенці понад три години вели з ним переговори

У місті Коростень Житомирської області місцевий житель під час сімейної сварки облив кімнату в будинку і себе бензином, забарикадувався в приміщенні, у якому були діти, і погрожував підпалити будинок. А під час спілкування з копами чоловік вистрілив у бік правоохоронців.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався ввечері 25 квітня. На щастя, ніхто не постраждав. На місці події працювали спецпризначенці КОРДу, які і затримали агресивного зловмисника.

Відомо, що в поліцію звернулися співмешканка затриманого. Вона повідомила про сімейний конфлікт, у ході якого чоловік вдавався до насильства.

40-річна жінка уточнила, що, крім них, в будинку знаходяться троє дітей віком 11, 15 і 19 років.

Коли копи прибули на місце події, жінка і двоє дітей, 11 і 15 років вийшли з дому. У будинку залишався ще один 19-річний син заявниці.

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Поліцейські зайшли всередину і спробували домовитися з агресивним чоловіком, проте він відмовився спілкуватися. Правоохоронцям вдалося вивести юнака з дому, щоб убезпечити.

У цей час чоловік закрився і почав демонструвати пістолет і запальнички, якими продовжував погрожувати підпалити будинок. Коли поліцейські спробували черговий раз наблизитися до вхідних дверей будинку, він вистрілив у їхній бік. Куля по дотичній зачепила і пошкодила бронежилет інспектора сектору реагування патрульної поліції. Сам поліцейський не постраждав.

Після інциденту на місце події прибули спецпризначенці КОРДу, які протягом більше трьох годин вели переговори зі зловмисником, після чого чоловіка затримали.

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У нього вилучили пістолет, попередньо, травматичної дії. Наразі 45-річний чоловік перебуває під вартою.

Попередня кваліфікація події – "посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця".

Чоловікові загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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Раніше ми повідомляли, що у Житомирі порушник підстрелив сам себе, тікаючи від поліції.

Також нагадаємо, у Києві чоловік погрожував самоспаленням.

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