Облуплені стіни і цвіль в коридорах. В яких умовах приймають пацієнтів на Волині (відео)

Облуплені стіни і цвіль в коридорах. В таких умовах приймають пацієнтів в Рожищенській амбулаторії на Волині. Чому ж пацієнти змушені лікуватися в списаних стінах – з'ясовували кореспонденти "Сьогодні".
Для медустанови відреставрували інше приміщення. Ось тільки місцева влада не бере його на баланс. Цвіль – мало не по всій стелі, стіни – сипляться від дотику.
"Хто захоче в таких умовах здавати аналізи і це все..." – каже мешканка Рожища Ольга Матвійчук.
Щодня в таких умовах лікуються близько півсотні пацієнтів.
"Свою роботу виконуємо, пацієнтів приймаємо, так що на роботу нашу не впливає", – розповідає лаборантка Алла Фень.
У медустанові відремонтували кабінети, щоб хоч на прийомах були санітарні умови. Але найбільше тут мріють переїхати в нове приміщення.
Нові кабінети підготували для амбулаторії за кредит від Світового банку. Ось тільки тепер місцева влада не поспішає приймати об'єкт.
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