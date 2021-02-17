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Облуплені стіни і цвіль в коридорах. В яких умовах приймають пацієнтів на Волині (відео)

17 лютого, 15:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Для медустанови відреставрували інше приміщення, але переїхати немає можливості

Облуплені стіни і цвіль в коридорах. В таких умовах приймають пацієнтів в Рожищенській амбулаторії на Волині. Чому ж пацієнти змушені лікуватися в списаних стінах – з'ясовували кореспонденти "Сьогодні".

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Для медустанови відреставрували інше приміщення. Ось тільки місцева влада не бере його на баланс. Цвіль – мало не по всій стелі, стіни – сипляться від дотику.

"Хто захоче в таких умовах здавати аналізи і це все..." – каже мешканка Рожища Ольга Матвійчук.

Відео: Сьогодні

Щодня в таких умовах лікуються близько півсотні пацієнтів.

"Свою роботу виконуємо, пацієнтів приймаємо, так що на роботу нашу не впливає", – розповідає лаборантка Алла Фень.

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У медустанові відремонтували кабінети, щоб хоч на прийомах були санітарні умови. Але найбільше тут мріють переїхати в нове приміщення.

Нові кабінети підготували для амбулаторії за кредит від Світового банку. Ось тільки тепер місцева влада не поспішає приймати об'єкт.

Нагадаємо, раніше ми також перевірили, як виглядає "квартира" площею 6 квадратних метрів, яку продають в Києві.

Раніше ми писали, що киянин затіяв ремонт і поставив весь будинок під загрозу руйнування.

Відео: Сьогодні

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лікарні Волинь пацієнти пліснява стіни

Джерело: Сьогодні

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