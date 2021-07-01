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Дуже рідкісна хвороба: у Вінниці 10-річна дівчинка померла від старості

1 липня 2021 12:15

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

При прогерії тіло дитини старіє у 8-10 разів швидше звичайного – життя дівчинки підтримували медикаментами

У Вінниці 30 червня померла 10-річна Ірина Химич – дівчинка, яка мала рідкісну хворобу "прогерію" або синдром Гетчінсона-Гілфорда. Тобто, аномально швидке старіння організму.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написала її мама Діна Химич.

"Ірочка померла. Вчора зупинилося її серце. Вибач, сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати", – написала Діна Химич.

Маленька Іра була була єдиною в Україні дитиною з такою хворобою. Життя Іри підтримували за допомогою медикаментів. За цей час вона пережила два інсульти. Гроші на лікування допомагали збирати волонтери, також дівчинка і сама заробляла – робила чокери і інші прикраси.

Ірина Химич, фото з Facebook

Синдром Гетчінсона-Гілфорда – дуже рідкісне захворювання дітей, при якому тіло старіє у 8-10 разів швидше. Через це у пацієнтів виникають зміни шкіри і внутрішніх органів, затримка росту. У світі на сьогоднішній день зареєстровано близько 350 випадків цього синдрому.

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Нагадаємо, раніше в Луцьку померла восьмирічна Анна Сакідон з таким же діагнозом. Її біологічний вік "накрутив" на цілих 70 років.

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