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Підпалили траву: у Житомирській області рятували від вогню будинки і газорозподільну станцію

14 квітня, 14:26

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Житомирській області підпал трави закінчився масштабною пожежею – вогонь впритул підійшов до будівель

У Житомирській області жінка підпалила траву навпроти лікарні, щоб в подальшому було де пасти худобу. Однак полум'я швидко поширилося, вогонь практично дістався газорозподільної станції і будинків місцевих жителів.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Житомирській області.

У Ємільчино, поки рятувальники прибули на місце, пожежа охопила 1 гектар території. Вогонь ліквідували, коли він був за сто метрів від будівель.

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У цілому ж протягом минулої доби ліквідували чотири займання трави на площі 8 га.

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Так, у селі Скоморохи Житомирського району горів сухостій на площі 1 га. Загоряння було за 30 м від житлового сектору. Ще дві пожежі ліквідували під селами Рудня-Озерянська і Глибочок. Там полум'я також могло перекинутися на житлові будинки.

Нагадаємо, раніше в Одесі на вулиці Середньофонтанській, 35 загорівся житловий комплекс "Апельсин".

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Крім того, у Київській області сталася смертельна пожежа, у якій загинув п'ятирічний хлопчик.

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