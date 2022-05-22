Окупанти обстрілюють Миколаїв касетними снарядами

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Мова грошей

Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.