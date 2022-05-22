Окупанти обстрілюють Миколаїв касетними снарядами

У Миколаєві чутно вибухи від касетних снарядів
Про це говориться у Telegram-каналі Сєнкевич Online.
Подробиці
"У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів. Друзі, будьте максимально обережні! Дотримуйтесь правил двох стін", – йдеться у повідомленні.
Обстановка
- Вранці 21 травня окупанти ракетами обстрілювали Рівненську та Вінницьку області. Українським військовим вдалося збити ворожу ракету поблизу м. Немирів.
- Днем раніше неназваний об'єкт у Миколаївській області став однією з цілей армії Російської Федерації, яка 20 травня випустила по Україні понад десять ракет . Відбувся витік аміаку.
- Увечері 20 травня наші військові знищили крилату ракету типу Х, яка летіла у напрямку Миколаївської області, повідомило Повітряне командування "Південь" . За даними військових, ракета була випущена російським стратегічним бомбардувальником.
- Служба безпеки отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську 8 квітня, внаслідок якого загинула 61 особа, а 121 отримав поранення.
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