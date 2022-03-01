Окупанти обстріляли аеродром біля Кропивницького

Все контролюється, медики надають допомогу пораненим бійцям, наголосила голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна

Українські військові контролюють ситуацію / Колаж "Сьогодні"

У Кіровоградській областіросійські війська обстріляли ракетами аеропорт Канатове. Медики надають допомогу пораненим бійцям.

Про це повідомляє голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна.

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"Сьогодні бойові дії прийшли і до нашої області. Російські окупанти обстріляли ракетами аеропорт Канатове. Там все контролюється, медики надають допомогу пораненим бійцям. Інформацію про бої на території області не підтверджую ", – йдеться у повідомленні.

Марія Чорна закликає реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"Головне, що обстріли почалися. Тому закликаю не ігнорувати правила безпеки, реагувати на сигнали повітряної тривоги. Сирени справді не скрізь добре чутно. Проте ми даємо інформацію на офіційних сторінках Кіровоградської ОДА і моїх у фейсбуці та телеграмі", – додала голова ОДА.

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