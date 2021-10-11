Залишила ночувати в під'їзді: в Херсоні жінка вигнала матір-пенсіонерку з дому

У Херсоні жінка вигнала свою маму 64-річну маму з будинку. Пенсіонерка ночувала в під'їзді. У поліцію звернулися сусіди родини.
Про це повідомляє поліція Херсонської області .
Вона кричить і ображає
Поліцейським люди скаржилися, що з квартири сусідів чути крики, плач дитини, а господиню дочка не пускає в будинок. 64-річна жінка сиділа в під'їзді.
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Вона пояснила, що дочка не пускає її в квартиру, кричить і ображає нецензурною лайкою. Сусіди підтвердили цю інформацію.
Позиція дочки
Поліцейські поспілкувалися з 30-річною дочкою пенсіонерки. Вона пояснила, що не хоче впускати мати додому через те, що жінка п'є алкоголь і приносить мотлох додому зі сміттєвих баків.
Штраф і заборона на спілкування
Тепер дочка повинна заплатити штраф за домашнє насильство. Також поліцейські наклали заборону на спілкування мами і доньки.
Домашнє насильство
Близько 45% населення України піддається насильству – фізичного, сексуального чи психічного – і більшість з них – жінки. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням. Також на початку 2020 року в Україні майже не було притулків для жінок, які піддаються домашньому насильству.
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