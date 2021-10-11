Залишила ночувати в під'їзді: в Херсоні жінка вигнала матір-пенсіонерку з дому

У поліцію звернулися сусіди родини, які побачили пенсіонерку в під'їзді

Тепер донька заплатить штраф / Колаж "Сьогодні"

У Херсоні жінка вигнала свою маму 64-річну маму з будинку. Пенсіонерка ночувала в під'їзді. У поліцію звернулися сусіди родини.

Про це повідомляє поліція Херсонської області .

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Вона кричить і ображає

Поліцейським люди скаржилися, що з квартири сусідів чути крики, плач дитини, а господиню дочка не пускає в будинок. 64-річна жінка сиділа в під'їзді.

Вона пояснила, що дочка не пускає її в квартиру, кричить і ображає нецензурною лайкою. Сусіди підтвердили цю інформацію.

Позиція дочки

Поліцейські поспілкувалися з 30-річною дочкою пенсіонерки. Вона пояснила, що не хоче впускати мати додому через те, що жінка п'є алкоголь і приносить мотлох додому зі сміттєвих баків.

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Штраф і заборона на спілкування

Тепер дочка повинна заплатити штраф за домашнє насильство. Також поліцейські наклали заборону на спілкування мами і доньки.

Домашнє насильство

Близько 45% населення України піддається насильству – фізичного, сексуального чи психічного – і більшість з них – жінки. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням. Також на початку 2020 року в Україні майже не було притулків для жінок, які піддаються домашньому насильству.

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