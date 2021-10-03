Помстилися за зауваження у магазині – подробиці вбивства поліцейського в Чернігові

Поліцейські розслідують жорстоке побиття копів у Чернігові, унаслідок якого один з постраждалих загинув, другий – у важкому стані в лікарні

У Чернігові до смерті побили поліцейського Артура Єрохіна / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігові чотирьом затриманим повідомили про підозру в умисному вбивстві поліцейського. Троє з них – неповнолітні хлопці.

Про це розповів керівник Чернігівської окружної прокуратури Павло Герасименко, пише "Суспільне".

"Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб", – повідомив Герасименко.

Деталі вбивства

У ніч на 2-е жовтня в районі Масани в Чернігові молоді люди напали на двох поліцейських, один з них загинув на місці. Інцидент стався у супермаркеті "АТБ" на вулиці Незалежності.

Постраждалого доставили в реанімацію, зараз він знаходиться в обласній лікарні. На сторінці "Чернігів оперативний" в Facebook родичка копа Ольга Савон повідомила, що зараз він у важкому стані.

Загиблий поліцейський з сім'єю. Фото: "Репортер"

Загиблий поліцейський – 30-річний капітан поліції Артур Єрохін. У нього залишилися дружина і двоє дітей. Прощання із загиблим відбудеться завтра, повідомила дружина вбитого Вероніка Єрохіна.

Мотив убивства

Telegram-канал "Репортер" пише, що в день вбивства двоє копів були у відпустці і були одягнені в цивільний одяг. У магазині вони зробили зауваження компанії хлопців, які шумно себе вели в супермаркеті. Після цього підозрювані дочекалися чоловіків біля виходу з магазину і почали їх забивати.

Обережно! Відео 18+

Зараз вирішується питання про направлення до суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Триває досудове розслідування.