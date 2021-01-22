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Відрізав батькові частини тіла і поранив копів: на Миколаївщині спецназ штурмом узяв будинок чоловіка (відео)

22 січня, 13:42

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі

У Миколаївській області копи і спецназівці зі стріляниною затримали чоловіка, який покалічив свого батька. Під час спецоперації чоловік поранив кількох поліцейських.

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Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Так, 36-річний житель Доманівки під час конфлікту відрізав своєму батькові ніс, губи і статевий орган. Поранений 55-річний чоловік зміг дійти до будинку сестри. Там йому викликали "швидку".

Наступного дня до будинку чоловіка прибули поліцейські. Порушник відразу відкрив стрілянину, він поранив трьох правоохоронців.

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Щоб затримати озброєного чоловіка, на місце викликали спецпризначенців КОРД. Вони штурмом взяли будинок, роззброїли і затримали чоловіка. На ньому був бронежилет.

Сам зловмисник після затримання розповів, що стріляв у них, щоб "привернути увагу", а батька порізав, тому що той нібито "не вгамовувався".

"Я на нього надів наручники, і почав його тримати, тільки потім він заспокоївся. Я не очікував, що у нього було стільки сили (...) Я його бив у голову кулаками, довелося йому відрізати ніс і губи", – сказав чоловік.

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У будинку знайшли пристрій нічного бачення, ніж, балаклаву, зброю, патрони і вибухівку. На дверях були розтяжки з димовою гранатою, вони працювали по радіозв'язку. Станція управління для вибухівки була при затриманому.

Також відомо, що чоловік вже був судимий. За умисне тяжке тілесне ушкодження і напад на копів йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, на Закарпатті спецназ влаштував облаву на мукачівську банду.

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Крім того, у Чернівецькій області іноземець при спробі втечі влаштував перестрілку з поліцейськими. Постраждали і чоловік, і копи.

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затримання стрільба спецназ Миколаївська область КОРД нападение на копа
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