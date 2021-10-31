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Перша бійка на довиборах. На Черкащині стався конфлікт між членами ДВК та спостерігачем

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
31 жовтня, 19:01
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На довиборах на Черкащині сталася бійка – що про це відомо
На довиборах сталася бійка
На довиборах сталася бійка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Черкаській області на виборчій дільниці у селі Деньги Золотоніського району стався конфлікт між членами дільничної комісії та спостерігачем.

Про це повідомив координатор ОПОРИ Захар Колесніченко, пише "Супільне".

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За його словами, на виборчій дільниці №71089 спостерігач намагався зірвати пломбу зі скриньки для голосування вдома. Він пояснив, нібито хотів перевірити цілісність пломб.

"Коли члени ДВК, які організовували голосування виборців за місцезнаходженням, повернулися до приміщення для голосування, спостерігач від кандидата Дмитра Кухарчука смикнув пломби на переносній скриньці для голосування", – розповів він.

Проте, члени дільничної комісії розцінили такі дії, як спробу пошкодити пломби.

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Як сталася бійка?

Водій, який возив членів комісії для голосування за місцем знаходження, зауважив спостерігача і схопив його за лікоть. Після цього спостерігач ударив водія в обличчя. Водій поліцію не викликав та залишив приміщення для голосування.

Поки інші спостерігачі складали акт про порушення (намір пошкодити пломбу), спостерігач від кандидата також залишив виборчу дільницю.

Довибори в Україні

ЦВК зареєструвала всього 45 кандидатів у народні депутати в ОІВ №184 та №197, проте згодом скасувала реєстрацію п'яти людей.

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Отже, на проміжних виборах народних депутатів балотується 40 кандидатів: у ОІВ №184 (Херсонська область) – 15, у ОІВ №197 (Черкаська область) – 25.

Зазначимо, що 1 вересня у цих округах розпочався виборчий процес. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 та працюватимуть до 20:00.

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