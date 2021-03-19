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Петляв трасою і виїжджав на зустрічну смугу: в Сумах затримали нетверезого водія маршрутки

19 березня, 13:53

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Чоловік зізнався, що вживав наркотики

У Сумах водії автомобілів помітили на дорозі мікроавтобус, який петляв по трасі і виїжджав на зустрічну смугу руху.

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Як говориться в сюжеті "Сьогодні", очевидці запідозрили, що водій нетверезий, тому простежили за ним до стоянки, заблокували його машину і викликали патрульних.

Відео: Сьогодні

Поки ті їхали на місце, водій випив спиртного просто в салоні маршрутки. Про те, що перед цим вживав наркотики, зізнався сам. Тепер йому загрожує штраф – 17 тисяч гривень.

До того ж, протягом року йому заборонено керувати будь-яким транспортом.

"Водій маршрутного транспортного засобу мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, координація його рухів була порушена, а поведінка не відповідала обстановці. Проходити огляд на стан сп'яніння як на місці, так і в медустанові водій відмовився", – сказала речниця Управління патрульної поліції в Сумській області Катерина Калініченко.

Зараз всі матеріали справи передані до суду

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Раніше ми повідомляли, що у Києві водія автобуса затримали п'яним за кермом.

Також нагадаємо, нещодавно в Україні підвищили штрафи для водіїв. Тепер, якщо п'яне водіння призведе до травмування або смерті, будуть реальні терміни.

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Суми маршрутники
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