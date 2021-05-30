Побіг за собакою і зник. Під Черкасами розгорнули спецоперацію, щоб знайти хлопчика (відео)

У Черкаській області в лісі біля села Свидівок зник шестирічний хлопчик. Маленький Сашко побіг за собакою і загубився.
Про це повідомили у МВС.
Батьки почали шукати хлопчика ще з 20:00, але до півночі так і не знайшли і звернулися в поліцію.
По тривозі підняли поліцейських районного управління, батальйон поліції особливого призначення, кіноголов і нацгвардейцев. Також до пошуків приєдналися жителі Черкас та інспектори роти з обслуговування водних об'єктів – вони шукали за допомогою тепловізорів.
Сашу шукали всю ніч і знайшли о 5:30, на нього натрапили місцеві жителі. Перелякана дитина сиділа неподалік болота, обіймала свого собаку і плакала.
Як виявилося, того вечора хлопчик грався у дворі. Його улюблений пес вибіг на вулицю і дитина побігла за ним. Амур повів малого в ліс, і там обидва зникли.
На щастя, з дитиною усе добре. Хлопчика доставили додому і передали рідним.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі зник 21-річний Владислав Ковтонюк.
Крім того, у Львівській області понад місяць шукають дівчину.