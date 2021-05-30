Побіг за собакою і зник. Під Черкасами розгорнули спецоперацію, щоб знайти хлопчика (відео)

Вночі дитину шукали з кінологами і тепловізорами – переляканий хлопчик з собакою сидів біля болота

У Черкаській області в лісі біля села Свидівок зник шестирічний хлопчик. Маленький Сашко побіг за собакою і загубився.

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Про це повідомили у МВС.

Батьки почали шукати хлопчика ще з 20:00, але до півночі так і не знайшли і звернулися в поліцію.

По тривозі підняли поліцейських районного управління, батальйон поліції особливого призначення, кіноголов і нацгвардейцев. Також до пошуків приєдналися жителі Черкас та інспектори роти з обслуговування водних об'єктів – вони шукали за допомогою тепловізорів.

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Сашу шукали всю ніч і знайшли о 5:30, на нього натрапили місцеві жителі. Перелякана дитина сиділа неподалік болота, обіймала свого собаку і плакала.

Як виявилося, того вечора хлопчик грався у дворі. Його улюблений пес вибіг на вулицю і дитина побігла за ним. Амур повів малого в ліс, і там обидва зникли.

На щастя, з дитиною усе добре. Хлопчика доставили додому і передали рідним.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі зник 21-річний Владислав Ковтонюк.

Крім того, у Львівській області понад місяць шукають дівчину.