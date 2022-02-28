Під Охтиркою група диверсантів розстріляла цивільних

Російські окупанти також викрали автомобіль

На Сумщині військові РФ розстріляли місцевих / Фото: Колаж: Сьогодні

У Грінченку під Охтиркою на БТР група диверсантів розстріляла цивільних людей у машині. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олеся Боровик.

"Забрали машину та поїхали. Інформацію підтвердив міський голова Охтирки Павло Кузьменко", – сказала вона.

У Бердянську заспівали гімн перед технікою окупантів

У Бердянську (Запорізька область) люди на площі співають гімн України прямо перед військовою технікою окупантів. Відео опублікував політик Олексій Гончаренко у Telegram.

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Декілька десятків місцевих жителів вийшли на площу. У ролику видно, що військова техніка стоїть просто біля людей.

Яка ситуація на фронті

Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами, від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.

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Тим часом жителі столиці після "комендантської неділі" вийшли надвір вже з самого ранку – біля супермаркетів вишикувалися величезні черги. У КМДА розповіли, як працюватимуть магазини.